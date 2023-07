Bambino di 2 anni e mezzo morto annegato nella piscina di casa a Lecce. Trovato dalla nonna

Un bambino di due anni e mezzo è morto annegato nella piscina dell'abitazione della sua famiglia questa sera a Taurisano, nel Salento, in provincia di Lecce. A quanto si è appreso, il bimbo era con la mamma e la nonna ma si sarebbe allontanato senza che le due donne se ne accorgessero.

Il ritrovamento

Il ritrovamento - riporta il Quotidiano di Puglia - è avvenuto poche ore fa in un'abitazione alla periferia del paese, in contrada Ucceri, nelle vicinanze della strada che collega il paese a Casarano.

Pare che a trovare il corpo ormai senza vita del piccolo sia stata la nonna.

Bambino di due anni annega nella piscina di casa a Vicenza: morto sotto gli occhi dei genitori

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 di Casarano, che però non hanno potuto fare nulla per salvare il bambino. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti del commissariato di polizia del paese, diretti dal vicequestore Salvatore Federico. Si attendono le disposizioni dell'autorità giudiziaria, che potrebbe decidere di trasferire la salma del piccolo al "Vito Fazzi” di Lecce per ulteriori accertamenti.