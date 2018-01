Un uomo di 74 anni è morto sul colpo oggi pomeriggio all'interno del cimitero di Spirano, nella Bassa bergamasca, cadendo all'interno di una tomba. I soccorsi, tempestivi, si sono rivelati vani: il 74enne è morto sul colpo. Al vaglio dei carabinieri le cause dell'episodio: pare che l'uomo si trovasse nei pressi di una grossa botola antistante alcune tombe e dalla quale si accede, lateralmente, appunto alle tombe stesse e che era aperta per consentire dei lavori, e ci sia caduto dentro, forse per un malore. Per recuperare il corpo dell'uomo è dovuta intervenire un'autogru dei vigili del fuoco.

Martedì 16 Gennaio 2018, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2018 19:10

