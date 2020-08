Vicenza, bambina di 2 anni giù dal terzo piano: «È salita su una sedia ed è caduta dal balcone». È gravissima

Dramma nel vicentino dove una bambina di 2 anni e mezzo è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dopo essere caduta dal terzo piano della sua casa a Piovene Rocchette, nell'alto vicentino. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi: la piccola, secondo una prima ricostruzione, avrebbe eluso per un attimo la vigilanza dei genitori e sarebbe salita su una sedia, per poi precipitare nel vuoto.

La bimba, salita sulla sedia forse per guardare in basso dalla finestra, si sarebbe sporta troppo per poi cadere da un'altezza di almeno 6-7 metri: l'impatto col terreno è stato parzialmente attutito dalla presenza dell'erba nel giardino condominiale.

Dopo l'allarme lanciato dagli stessi congiunti sul posto è giunta un'ambulanza dell'ospedale di Santorso e quasi in contemporanea l'elisoccorso che ha poi trasportato la bambina nel reparto di terapia intensiva neonatale del San Bortolo, dove è tuttora ricoverata. Sul posto anche i carabinieri che stanno ricostruendo l'episodio.

