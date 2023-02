Bimba morta a 10 anni a causa di una grave malattia, l'addio alla piccola Agata: «Amava il mare e disegnare»

CERVIGNANO - «La bestialità della vita mi ha calpestato e schiacciato, mi ha tagliato le ali in pieno volo e derubato di tutte le gioie cui avevo diritto». È alle parole di Emil Cioran che Marlyn Dovier affida il dolore per la perdita della sua piccola Agata, mancata a soli 10 anni a causa di una grave malattia contro la quale stava lottando da tempo. Si è spenta nella tarda serata di ieri, martedì 21 febbraio, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Un altro angelo volato via troppo in fretta e che lascia un vuoto tremendo nel cuore di mamma Marlyn. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sul suo profilo Facebook, tanti gli abbracci, che, seppur virtuali, si stringono attorno al dolore di Marlyn.

