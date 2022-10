Bimbo di due mesi trovato morto in culla: genitori sotto choc, escono in strada a chiedere aiuto

E' giallo sul ritrovamento del corpo senza vita di un bambino di due mesi a Taggia, in provincia di Imperia. Da una prima ricostruzione, ieri pomeriggio i genitori, entrambi stranieri, si sarebbero accorti che il piccolo non dava segni di vita mentre si trovavano in casa, in via Soleri. Sono in corso le indagini sulle cause della morte.

L'accaduto

I genitori, trovato il bambino esanime, sono scesi per strada per chiedere aiuto e in breve tempo sono arrivati i soccorsi. I sanitari del 118 hanno fatto il possibile per rianimarlo, ma purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Ne è stato dichiarato il decesso una volta arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo dove era stato trasferito d'urgenza.

Primi accertamenti

Dai primi accertamenti, il piccolo avrebbe avuto una crisi respiratoria. Il corpo del bambino pare non presentasse segni di percosse o violenza. Si attende ora l'autopsia per capire le ragioni del decesso. Del caso si occupano anche i carabinieri della compagnia di Sanremo. Non è esclusa dalle ipotesi, che si tratti di un caso di SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) più comunemente nota come "morte in culla", cioè un decesso improvviso e di natura inspiegabile che si verifica soprattutto tra il primo e il quinto mese di vita del neonato.

L'approfondimento

Come si legge sul sito ufficiale dell'Istituto superiore di Sanità, non esistono dati nazionali sull’incidenza del fenomeno, mancando un sistema di rilevazione omogeneo; in Italia, in passato, è stata calcolata nell’ordine del 1-1,5‰ dei nati vivi, ma è attualmente in netto declino per la maggior attenzione nel mettere a dormire i neonati in posizione supina. Ora è stimabile attorno allo 0,5‰, ovvero 250 nuovi casi SIDS all'anno.