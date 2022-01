Tragedia in tarda mattinata a Bardonecchia, in Valsusa. Un bimbo di due mesi che si trovava con la mamma e alcuni familiari a Campo Smith, nel piazzale dove partono gli impianti di risalita, è stato colpito da un malore e improvvisamente ha smesso di respirare. Immediati sono arrivati i soccorsi ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il piccolo non ce l'ha fatta. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche gli agenti di polizia.