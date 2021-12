Bimbo di 2 anni morto congelato: era uscito a cercare i genitori

In cerca dei genitori è uscito di casa in pigiama e ha vagato con una temperatura di -10° fino ad accasciarsi a terra stremato. All’arrivo dei familiari era immobile davanti al garage. E’ morto così la scorsa notte in Austria un bambino di due anni. Inutili i soccorsi, il piccolo era ormai congelato. Secondo quanto riporta la stampa locale i genitori, due trentenni, erano dai vicini e avevano lasciato il bimbo a casa nel comune di Vorderweissenbach in Alta Austria. Con loro avevano portato un "baby monitor" che però non ha funzionato. Rientrati poi non avrebbero controllato il figlio accorgendosi solo alle 5 del mattino che non era nella sua camera.

APPROFONDIMENTI TREVISO Imprenditore muore nella sua officina sotto gli occhi del figlio:... LUCCA Neonato di un mese muore improvvisamente in braccio alla mamma: lutto...

Leggi anche > Neonata abbandonata con il cordone attaccato, viva per miracolo grazie a dei cuccioli di cane

Il piccolo è stato trovato dalla coppia davanti al garage in stato di ipotermia. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari per rianimarlo. I genitori sotto choc sono ora seguiti da specialisti che li aiutano ad affrontare la tragedia. Saranno le indagini della Polizia a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e capire come mai i genitori non si fossero accorti che il figlio era uscito di casa.