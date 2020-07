Bimbo abbandonato nella culla termica di una chiesa a Bari: «Luigi, ti ameremo per sempre» La “ruota” del terzo millennio di don Antonio

Il piccolo, da quel che si è appreso, è stato lasciato nella culla termica installata nel giugno di sei anni fa dal parroco proprio per accogliere quei neonati che i genitori decidono di non tenere. Accanto al neonato c'era anche un bigliettino, probabilmente lasciato dai genitori, con indicazioni sul nome da dare al piccolo: Luigi. «Mamma e papà ti ameranno per sempre».



La "ruota" del terzo millennio è un'iniziativa voluta dal parroco in collaborazione con il Policlinico barese. Si tratta di una vera e propria culla termica come quelle dei reparti di neonatologia. Fortissima l'emozione di Don Antonio quando questa mattina ha sentito le strilla di piccolo sulle cui generalità saranno avviate indagini. I genitori non hanno evidentemente voluto avvalersi della possibilità di affidare il figlio direttamente all'ospedale con la legge che tutela appunto la segretezza dell'identità della madre che non ritiene di poter tenere il bambino.

