Bologna, esplosione in tangenziale a Borgo Panigale: un morto e 50 feriti

Borgo Panigale, Bologna, dove a seguito di un incidente avvenuto in tangenziale un'enorme esplosione ha causato il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora parziale, è di un morto e almeno 50 feriti di cui 14 gravi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 fra un mezzo che trasportava materiali infiammabili e alcune auto.



Alcuni feriti sono stati colpiti dai detriti. Nella zona sono anche scoppiati i vetri di molte abitazioni. L'incidente è successo sul raccordo di Casalecchio che collega l'A1 con l'A14. Il ponte sulla via Emilia è parzialmente crollato: sulla corsia dell'autostrada c'è un vasto squarcio provocato dall'esplosione.

Borgo Panigale, crollato ponte dopo esplosione, gira voce di 1 morto e 40 feriti! #Bologna #borgoPanigale pic.twitter.com/GHviG4n3k1 — Giuseppe (@giuseppebalno) 6 agosto 2018

L'autostrada è chiusa in entrambe le direzioni e probabilmente ci vorrà molto tempo per ripristinare la viabilità sul tratto, appunto, che collega l'Autosole con la Bologna-Taranto e che collega l'Italia da est a ovest. L'esplosione ha coinvolto anche numerose auto che si trovavano sotto il ponte in alcune concessionarie. Anche alcuni addetti delle concessionarie sarebbero rimasti feriti. La zona è stata isolata per favorire i soccorsi, ma anche per il timore di ulteriori crolli. Molte le squadre dei vigili del fuoco impegnate, con l'aiuto di alcuni elicotteri, a domare le fiamme.

Lunedì 6 Agosto 2018, 14:51 - Ultimo aggiornamento: 06-08-2018 16:13

