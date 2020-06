Boss scarcerati per l'emergenza Covid, il Dap sospende la circolare

Sospesa la circolare sulle scarcerazioni per il Covid-19. A congelarla è stato il Dipartimento amministraizone penitenziaria, a causa del mutato quadro sanitario dell'emergenza coronavirus. La circolare, che aveva suscitato pesanti polemiche per le scarcerazioni di alcuni boss e su cui la Commissione di inchiesta Antimafia aveva svolto indagini e audizioni a seguito della sua diffusione, invitava i direttori delle carceri a segnalare ai magistrati di sorveglianza i detenuti con gravi patologie che li esponevano al rischio in caso di contagio.

