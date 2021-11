Brindisi, ex sacerdote di 73 anni già arrestato per pedopornografia ci ricade: trovato un intero archivio di immagini

Aveva un intero archivio pieno di immagini pedopornografiche. Ha cercato di sbarazzarsene all'ultimo ma non ci è riuscito. Un ex sacerdote 73enne è stato arrestato in flagranza di reato da uomini delle sezioni di polizia postale di Brindisi e Lecce perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici ritraenti bambini e adolescenti intenti a compiere atti sessuali.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Video pedopornografici all'esame: don Nicola, posizione... IL CASO Pedopornografia, va in carcere l'ex direttore Caritas don Nicola... IL CASO Foto hot, poi i ricatti alle ragazzine adescate sui social network

L'uomo, dopo le indagini informatiche, è stato sottoposto a perquisizione su disposizione della Procura di Lecce ed è stato trovato in possesso di un archivio contenente le immagini dei minori che ha tentato invano di nascondere in un bidone.

L'uomo, già arrestato nel 2015 per gli stessi reati, è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Brindisi.