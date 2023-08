Quando arriva il caldo africano? E quanto durerà? Mentre in questi giorni le temperature continuano a essere fresche, come riporta 3Bmeteo una nuova ondata di calore è prossima ad arrivare. Il vortice di bassa pressione che si è organizzato tra la Scandinavia e il Baltico ci darà un grande aiuto nel tenere a bada l'avanzata dell'anticiclone africano sul Mediterraneo. Questa la novità più importante dei prossimi giorni, almeno fino a venerdì prima di un riscaldamento più consistente nel weekend.

Caldo africano, la barriera spagnola

Le correnti in quota relative al minimo non consentiranno al promontorio africano di avanzare più di tanto dalla Penisola Iberica dove il caldo sarà molto intenso. Si stima che entro metà settimana diverse regioni della Spagna potranno toccare o persino superare la soglia dei 45°C, un po' quello che è successo sull'Italia nella terza decade del mese di luglio. Ma fortunatamente per noi, seppur in aumento rispetto all'inizio della settimana, le temperature non andranno oltre la media eccetto casi isolati. Dal punto di vista meteo invece c'è da aspettarsi qualche disturbo instabile sull'estremo Nordest perché sarà lambito dalle code delle perturbazioni destinate all'Europa orientale.

Le tendenze fino a venerdì

Dunque il tempo dei prossimi giorni fino a venerdì può riassumersi con poche parole. Sole prevalente sull'Italia con qualche velatura a spasso nei cieli e locale instabilità sui settori alpini e prealpini orientali, segnatamente al Trentino Alto Adige, l'alto Veneto e l'alto Friuli. Qui saranno possibili soprattutto nelle ore pomeridiane o serali dei rovesci e degli isolati temporali. Le temperature sono previste in lieve aumento con qualche valore di poco sopra media entro giovedì. La ventilazione tenderà a spegnersi mantenendo una direzione tra ovest e nordovest e risultando a tratti di intensità moderata. I mari saranno tra poco mossi e mossi.

#neve #dolomiti #inverno #meteo #tempo #ciclonecirce #tempestapatricia #patricia ♬ snowfall - Øneheart & reidenshi @ilmessaggero.it E' il 5 agosto ma sulle Dolomiti sembra inverno. Tanto che questa mattina, sabato 5 agosto, dalla Val di Zoldo era ben visibile la cima del Civetta completamente imbiancata. Dopo Circe è arrivata anche la tempesta Patricia che ha portato a un brusco abbassamento delle temperature: 10, anche 15 gradi in meno. E chi voleva trascorrere l'estate in montagna, si è trovato a passare la settimana bianca. Carlo Budel, gestore della Capanna di Punta Penia sulla Marmolada, sui suoi profili social ha postato video e foto del rifugio completamente sotto la neve, con tanto di pupazzo Wilson a fargli da compagnia. . . . [ #IlMessaggero

Il caldo nel weekend

Nel weekend il caldo tenderà ad intensificarsi. Se nella prima parte della settimana avremo il supporto di un flusso di correnti più fresche di matrice scandinava che impediranno all'anticiclone africano di raggiungere l'Italia, nel weekend 12-13 agosto la situazione cambierà. La graduale avanzata di una depressione atlantica verso il Regno Unito darà man forte al promontorio africano consentendogli di muoversi più agevolmente verso l'Italia.

Le temperature massime

C'è da dire però che durante questa avanzata i massimi anticiclonici si abbasseranno di latitudine quindi l'Italia sarà raggiunta da correnti più calde ma non saranno le stesse che avranno invece interessato la Spagna. In soldoni caldo a tratti intenso ma sicuramente non estremo con massime che al più potranno toccare i 36/38°C domenica.

I temporali

Associato a questo riscaldamento ci sarà da mettere in conto qualche temporale sia sabato che domenica. In entrambe le giornate i rovesci saranno più probabili nelle ore centrali o serali ma sabato le zone più a rischio saranno quelle alpine e prealpine centro orientali mentre domenica il rischio ci sarà anche per le Alpi e le Prealpi occidentali. Non c'è altro da sapere se non che nei giorni successivi verso il Ferragosto il caldo tenderà ad intensificarsi ulteriormente e in aggiunta potremo avere ancora qualche isolato forte temporale.

La settimana di Ferragosto

Gli italiani che hanno scelto di andare in vacanza nella settimana di Ferragosto o nel ponte di Ferragosto che abbraccerà anche il weekend 12-13, dovranno tenere conto solo di due cose, il caldo intenso ma non estremo e la formazione di qualche temporale, localmente intenso. Chi avrà scelto il mare avrà poco di cui preoccuparsi, sui nostri litorali a parte il caldo afoso non sono previste condizioni meteo avverse, il sole sarà presente ovunque e per tutto il corso della giornata grazie ad un campo anticiclonico che sarà ben strutturato a tutte le quote. Chi avrà invece scelto la montagna dovrà fare attenzione a qualche forte temporale che potrà interessare l'arco alpino e prealpino. Saranno temporali stimolati dal transito sull'Europa centrale di alcune perturbazioni collegate a una depressione atlantica.

Le fasce orarie di calore

Le ore in cui si potranno sviluppare di più saranno quelle pomeridiane e serali ma non si esclude qualche fenomeno anche durante la notte. Dato che i contrasti termici con la massa d'aria afro mediterranea saranno elevati, dove ci saranno potranno essere anche di forte intensità. Allo stato delle nostre conoscenze non possiamo scendere nel dettaglio più di tanto, in linea generale saranno a rischio tutte le zone alpine e prealpine da ovest a est, poi nel corso dei prossimi giorni potremo essere più precisi e capire se i fenomeni avranno qualche chance di raggiungere anche le alte pianure che per ora sembrerebbero escluse.

Le massime

Per quanto riguarda il caldo, anche qui possiamo fare solo una stima dei valori che si potranno raggiungere durante il giorno. Diciamo che punte di 38°C saranno possibili sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro e del Sud ma non si escludono anche valori prossimi ai 40°C con maggiore probabilità sulle regioni centrali e la Sardegna. Poco altro da aggiungere se non il consiglio di seguire anche i prossimi aggiornamenti perché qualche aggiustamento di rotta soprattutto per quanto riguarda i temporali, potrà ancora esserci.