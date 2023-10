Temporali in arrivo sull'Italia, quando e dove colpiranno. Il meteorologo: «Giù le temperature». Le previsioni

Quando finirà il caldo? Confermato il caldo estivo ad ottobre con l'anticiclone africano ribattezzato Apollo, senza particolari disturbi fino a metà mese. Sarà «un'Ottobrata Italiana, non più solo Romana». Lo afferma Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, delineando le caratteristiche di questa nuova ondata di caldo africano: nel weekend le temperature aumenteranno ancora, con picchi attesi dapprima al Centro-Nord poi da lunedì anche verso il Sud. Si tratterà dunque di un'Ottobrata italiana: per i romani è sempre stata una consuetudine avere lunghi periodi caldi e soleggiati in questo mese d'autunno, adesso l'ottobrata si espande a tutta l'Italia, anche al Nord.

Le previsioni

Nel dettaglio, nel fine settimana sono previsti 31 gradi a Firenze, 30 gradi a Bologna, Bolzano, Ferrara, Grosseto, Oristano, Pistoia, Prato, Roma, Rovigo e Terni.

Quando finisce il caldo

L’anticiclone africano consoliderà le temperature alte probabilmente per tutta la settimana e anche oltre, dunque parlare di “proroga dell’estate” è giustificato. Il meteorologo Massimo Ciccazzo, segretario dell’associazione Edmondo Bernacca, propone una sintesi efficace: «Questa prima parte di ottobre è mascherata da fine agosto-inizio settembre. Fino a mercoledì resteranno temperature anomale, nelle zone interne del centro Italia arriveranno anche a 31-32 gradi. Successivamente ci sarà una lieve diminuzione delle massime, ma comunque resteranno ben al di sopra delle medie di ottobre».

Smog in aumento

Una «vera nota dolente», afferma il meteorologo. Un'altra nota dolente è il deterioramento della qualità dell'aria: lo smog sta aumentando specie in Pianura Padana a causa della staticità atmosferica, non piove e non c'è vento e di conseguenza le polveri sottili aumentano inesorabilmente. Infatti, durante l'Estate l'anticiclone africano è spesso accompagnato da qualche temporale di calore e/o da un generale rimescolamento dell'aria per 'convezionè; durante l'autunno, e ancora di più in inverno con le notti più fredde e le frequenti inversioni termiche a bassa quota, gli inquinanti restano prigionieri proprio nelle zone dove noi viviamo e respiriamo. Una situazione dunque «da monitorare attentamente nei prossimi 10 giorni, e attenzione allo smog portato dal caldo anticiclone autunnale», conclude Gussoni.

Quando e dove i temporali?

Un promontorio anticiclonico in ulteriore espansione sul Nord Italia assicura fino a lunedì prossimo tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature superiori alla norma del periodo. A partire da martedì, è probabile un parziale cedimento della struttura anticiclonica per il passaggio di una perturbazione a nord dell'arco alpino che determinerà in Lombardia solo qualche nube in più. Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica, tra mercoledì e giovedì della prossima settimana, maggiori annuvolamenti con debole pioviggine possibile sulle prime Prealpi e sulla fascia pedemontana.