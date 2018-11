Roma, trasferito il carabiniere-donna delle foto hot. E in Rete spunta anche un video osé

Martedì 27 Novembre 2018, 18:32 - Ultimo aggiornamento: 27-11-2018 19:23

Dopo le foto, spunta anche un video hot del carabiniere donna sulla quale sia la Procura che il comando generale ha avviato accertamenti. La donna, maresciallo in forze a Roma, è stata trasferita da qualche giorno dopo essere stata ascoltata dai suoi superiori. Lei stessa aveva presentato una denuncia perché qualcuno avrebbe girato le sue foto, private, a terzi sconosciuti.LEGGI ANCHE:---->Dopo le immagini che hanno iniziato a circolare su Whatsapp nei giorni scorsi, finendo poi anche in rete, spunta anche un video in cui la donna è nuda nella vasca da bagno. In alcune foto la donna è in divisa, in altre è seminuda mentre mima baci saffici con un'amica. Non si esclude la pista di un hacker: la militare sarebbe vittima di qualcuno che sarebbe entrato in possesso delle immagini, rubandole dai suoi profili per poi divulgarle.