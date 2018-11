Il giallo della sexy marescialla dei carabinieri: trasferita dopo le foto hot

Lunedì 26 Novembre 2018, 19:48 - Ultimo aggiornamento: 26-11-2018 20:52

Un nuovo caso Diletta Leotta. Stavolta in divisa. Una marescialla in forze a Roma è stata trasferita da quattro giorni. Un caso come tanti, se non fosse che la ragazza fosse bellissima e al centro di un mistero: quello di alcune foto che da giorni circolano sempre più in Rete. Foto innocenti, alcune. In cui lei appare in divisa d'ordinanza, coi capelli biondi che scendono sulle stellette e sui gradi. E altre più hot: con la bellissima marescialla con indosso pochissimi indumenti addosso, mentre "gioca" mimando un bacio saffico con una sua amica. Il suo profilo è stato immediamente chiuso.Ora si sta cercando di fare luce per capire come siano circolate quelle immagini e come siano diventate virali. Profilo hackerato? Vendetta di un ex? Ricatto di qualche persona su cui la marescialla ha indagato? Semplice leggerezza della ragazza? O altro? Al momento la sola certezza è il cambio di caserma e un imbarazzo neanche tanto velato dei suoi superiori.