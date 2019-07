Carabiniere ucciso, ecco il coltello da marine usato da Elder Lee: lama di 18 centimentri

Martedì 30 Luglio 2019, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 12:07

Ecco il coltello con cui è stato ucciso il vicebrigadiere dei Finnegan Lee Elder l'aveva portato con sé:è il pugnale da trincea dei, lama adoperata nella seconda guerra mondiale dalle forze armate Usa: ha unacome quella di una, lunga 18 centimetri, e il giovane americano non ha esitato ad usarla. L'ha conficcata per 11 volte sul corpo di Mario Cerciello Rega . Il collega militare era impegnato in un corpo a corpo con Christian Gabriel Natale Hjorth . Per questo, forse, non ha tirato fuori la pistola. Poi, i ragazzi sono scappati, mentre Variale si è gettato sul collega ferito. Poi, la corsa a perdifiato verso l'auto di servizio per dare l'allarme di soccorso alle pattuglie di zona. A sirene spiegate è arrivata l'ambulanza. All'ospedale Santo Spirito,è arrivato in condizioni disperate ed è morto poco dopo.scarica l'amico, il responsabile delle undiciche hanno ucciso. Natale prende così le distanze dall'amico, tentando di differenziare le posizioni.Dopo le dichiarazioni di venerdì, adesso anche il suo avvocato Emiliano Sisinni marca le diverse situazioni processuali: «La sua posizione è estranea all'imprevedibile condotta di Lee che ha portato alla morte del servitore dello Stato».Intanto emergono nuovi dettagli sugli: «Aiuto, mi stanno ammazzando», gridava il militare. Il vicebrigadiere dell'Arma è crollato a terra per le coltellate sferrate da Elder, mentre il collega Andrea Varriale era impegnato in un corpo a corpo con l'altro ragazzo americano. Non è riuscito a reagire alle pugnalate Rega. Non compare nessuna ferita sulle braccia, ultima traccia del tentativo di parare il coltello. Il primo colpo fatale, come emerge dall', è al. Non gli lascia scampo. Solo un grido disperato d'aiuto, come hanno poi ricostruito gli investigatori.