Roma, carico di droga nascosto tra le cipolle: narcos bloccati dalla Finanza

Giovedì 15 Marzo 2018, 14:08 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 14:22

I finanzieri del Comando Provinciale hanno arrestato ieri, in flagranza di reato, tre persone di nazionalità italiana e romena, tutte coinvolte, a vario titolo, nel trasporto e stoccaggio di oltre 640 chilogrammi di hashish. I militari della Compagnia della guardia di finanza di Colleferro hanno intercettato a Roma l’ingente partita di stupefacenti proveniente dall’estero e, verosimilmente, destinata al mercato illecito della Capitale.I militari hanno osservato un autoarticolato con targa romena che, seguendo un’andatura sospetta, percorreva la via Polense, nel settore est della Capitale. Il Tir è arrivato e entrato, quindi, nei pressi di una società di logistica e trasporti. Subito è apparso anomalo che, non appena parcheggiato il mezzo all’interno del piazzale della ditta, altre persone con fare guardingo, provvedevano a richiudere le cancellate di ingresso al deposito, trovate, invece, aperte all’arrivo del Tir. I finanzieri a quel punto hanno deciso di approfondire il controllo, entrando chiedendo di esibire i documenti relativi alla merce.L’esame del titolo di viaggio faceva emergere subito delle irregolarità, visto che l’autoarticolato - trasportante un carico di prodotti ortofrutticoli - risultava proveniente dalla Spagna e diretto in Romania, senza che risultasse nulla in merito alla sosta nella Capitale. Il controllo più approfondito del carico ha consentito poi di comprendere le ragioni di queste anomalie: perfettamente nascosta tra quintali di cipolle, oltre 640 chilogrammi di hashish. La droga e il tir sono stati sequestrati, mentre i tre, il titolare del deposito, l’autista del Tir e il complice di quest’ultimo, sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell’autorità giudiziaria.