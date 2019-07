Carola Rackete è tornata in Germania, Sea Watch: «Si riposerà un po'»

La comandante che ha forzato il blocco della Gdf per entrare nel porto di Lampedusa, non ha in programma per il momento altre missioni con la Ong tedesca. «Si riposerà per un pò» fanno sapere da Sea Watch sottolineando comunque che finora ad ogni missione conclusa l'organizzazione ha cambiato sia comandante che equipaggio. Dalla Ong sono ora in attesa di capire cosa accadrà alla Sea Watch 3: la nave è attualmente sotto sequestro probatorio nel porto di Licata, a disposizione dell'autorità giudiziaria che non ha ancora preso provvedimenti definitivi.

Torna in Germania Carola Rackete , capitana della Sea Watch 3. Secondo quanto fa sapere un portavoce della ong, che non dà altri dettagli, Carola ha lasciato l'Italia. Secondo quanto riferiscono fonti italiane, ha lasciato il nostro paese ieri subito dopo l'interrogatorio in procura ad Agrigento dove è indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.