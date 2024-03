Auto usate dall'estero? Si, ma tedesche

Il 39,7% di tutte le auto importate controllate su carVertical lo scorso anno in Italia sono state importate dalla Germania, il 17,3% dalla Francia, l'8% dal Belgio, il 7,9% dalla Spagna e il 7,3% dagli Stati Uniti.

Molte delle auto usate importate - rileva carVertical - hanno una storia problematica alle spalle.

I veicoli più problematici provengono dagli Stati Uniti: il 7,3% di essi aveva il chilometraggio falsificato e quasi tutti erano danneggiati.

Delle auto tedesche arrivate in Italia - secondo lo studio - il 3,4% è risultato avere chilometraggio modificato e il 22,8% danni pregressi.

Il 3,3% delle auto provenienti dalla Francia aveva il contachilometri modificato e il 41,2% era stato coinvolto in incidenti più o meno gravi. Simile la situazione delle auto belghe: il 3,6% con chilometri scalati e il 40,2% incidentate.

«La Germania è il più grande esportatore di auto usate in Europa. Poiché il Paese dispone di una buona infrastruttura autostradale, esporta molte auto premium e diesel con elevato chilometraggio. Le persone credono anche che i tedeschi prestino maggiore attenzione alla proprietà e alla manutenzione delle automobili. Tuttavia, quando i veicoli usati vengono trasferiti a proprietari in Paesi stranieri, alcune informazioni, come lo storico della manutenzione o il chilometraggio, possono essere modificate, e questo comporta un rischio maggiore”» afferma Matas Buzelis, esperto automobilistico e responsabile della comunicazione presso carVertical.