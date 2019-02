Raid al Roxy Bar a Roma, 7 anni a Casamonica: «Metodo mafioso». Caos in aula, il clan minaccia e insulta

Momenti di caos e urla contro giudici, pm e giornalisti in aula alla lettura della sentenza. «Vergognatevi schifosi, l'Italia fa schifo» hanno urlato in aula i parenti di Casamonica. Accompagnati fuori dall'aula dalle forze dell'ordine, hanno poi minacciato e insultato i giornalisti: «Guai a voi se pubblicate le nostre foto».

Lunedì 25 Febbraio 2019, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 25-02-2019 17:22

Sette anni di carcere e tre anni di libertà vigilata per violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso. È la pena inflitta oggi adper aver avallato e spalleggiato l’aggressione al Roxy Bar della Romanina , quartiere generale del clan, avvenuta il primo aprile del 2018 . Stabilito anche un risarcimento di 20mila euro ciascuno ai due titolari del bar.«Era già tutto scritto». «Legge di merda». «Solo perché siamo i Casamonica».Nel mirino di Casamonica e di due lontani cugini, Alfredo e Cristian Di Silvio (già condannati in un procedimento parallelo con le stesse imputazioni) una cliente del locale, invalida civile che si era permessa di contestare Casamonica che con atteggiamento arrogante e da boss «dava dei rumeni di merda...» ai titolari del bar. Alla battuta della donna «perché allora non vai a comprare le sigarette altrove» era scattato il pestaggio, con minacce finali «taci che è meglio», dopo averle tolto il telefono.Per lo stesso episodio Alfredo e Cristian DI Silvio erano stati condannati col rito abbreviato rispettivamente a 4 anni e 10 mesi e a 4 anni e 8 mesi, assieme al nonno Enrico Di Silvio (3 anni e 2), quest’ultimo accusato di tentata violenza privata aggravata dal metodo mafioso per aver tentato di far ritirare la denuncia del barista e della cliente con la minaccia «...allora volete la guerra».Antonio Casamonica durante l’aggressione aveva passato la cinta ad Alfredo DI Silvio per picchiare la donna e poi lo aveva incitato.Per Il rampollo di Casamonica, quel giorno arrivato al bar in Ferrari, il pm GIovanni Musaró aveva chiesto sette anni e quattro mesi. «Un gesto ostentato, da boss», aveva detto il pm in requisitoria.La vittima dovrà essere risarcita con sessantamila euro.