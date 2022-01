Casapound, due poliziotti feriti negli scontri per lo sgombero del circolo futurista abusivo di Casalbertone

Due poliziotti feriti durante le operazioni di sgombero dei locali dell'Inps occupati abusivamente del circolo Futurista di Casapound in via degli Orti di Malabarba, in zona Casalbertone - Portonaccio. La polizia è entrata in azione alle 6, ma era già attesa da decine di persone, per lo più con i volti coperti, che si sono fatte trovare all'arrivo degli agenti in assetto da ordine pubblico. Lancio di fumogeni, cariche da parte dei manifestanti di estrema destra, decisi a resistere e a non allontanarsi dall'ingresso dello stabile, e respingimenti da parte degli agenti, due dei quali sono stati feriti e portati in ospedale.

Due attivisti di Cpi, tra cui Luca Marsella, già consigliere a Ostia, sono stati fermati durante gli scontri di stamani dalla polizia e poi rilasciati. Il circolo era attivo nel territorio da ormai 13 anni. Per Marsella "ogni forma di dissenso viene repressa" e a Roma facendo riferimento alle ultime manifestazioni di piazza ricorda, "ci sono decine e decine di occupazioni, ma il sindaco si accanisce contro una delle poche in cui non sventola bandiera rossa".

Ben diverse le motivazioni secondo la Prefettura. "Il provvedimento - spiegano da Palazzo Valentini - nasce da un sequestro preventivo già adottato alcuni mesi fa dall'autorità giudiziaria e al quale si è deciso di dare esecuzione non solo perchè non c'è un uso abitativo ma poiché i locali stessi erano adibiti ad altri scopi". In particolare, i Vigili urbani avevano scoperto che non solo all'interno dei locali di proprietà dell'Inps vi era un circolo ricreativo ma gli spazi venivano utilizzati come deposito e stoccaggio di una attività imprenditoriale di tipo edile.

Il piano sgomberi a Roma, dunque, viaggia su due linee diverse: per le occupazioni di stabili da parte di nuclei e famiglie a scopo alloggiativo, la strategia obbligata anche dalla più recente normativa, è quella di trovare agli occupanti "fragili" e con reali necessità una sistemazione alternativa e di non utilizzare la forza pubblica, come avvenuto la scorsa estate per liberare l'edificio di viale del Caravaggio. Discorso diverso là dove non ci sono motivi di fragilità. Come per Casal Bertone.

Intanto, però, la lista degli immobili da recuperare scorre anche in base anche ad altri decreti di sequestro prevenitvi emessi dall'autorità giudiziaria. Sul tavolo un'altra occupazione di Cpi, la più importante: quella della sede nel grande palazzo di via Napoleone III all'Esquilino. Mentre in corso sono i censimenti di altre reatà fuorilegge, a partire dall'ex clinica Valle Fiorita e dal palazzo di viale delle Province. Resta, invece, aperto il nodo Spin Time occupato, regno delle feste abusive.