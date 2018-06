Castel Gandolfo, ritrovato il corpo di Elnur annegato nel lago due settimane fa

Ci sono volute due settimane di ricerche per ritrovare il corpo del ragazzo di Elnur Babayev, 29 anni dell'Azerbaigian scomparso il 2 giugno nelle acque del lago a Catel Gandolfo, vicino Roma. Il giovane quel giorno si tuffò per un bagno e non riemerse più. Sul posto i carabinieri di Castel Gandolfo e i vigili del fuoco.





LEGGI ANCHE Gli amici arrivano in massa dall'Azerbaigian l giovane studente universitario era arrivato a Roma da due giorni per fare un esame all'Università La Sapienza, studiava scienze politiche. Dopo la tragedia i egnitori e gli amici sono arrivati dall'Azerbaigain e hanno segutio da vicino le ricerche durate settimane con l'ausilio di sommozzatori e strumenti tecnici.

Domenica 17 Giugno 2018, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2018 12:55

