Gratta e vinci, ladri rubano biglietti per 6mila euro a Ceccano. Lo sfogo del tabaccaio: «Basta, andate a sudarvi il pane»

Nella nottata di oggi, venerdì 10 marzo, i ladri hanno fatto razzia di gratta e vinci all’interno della tabaccheria Palmesi. Il valore del bottino si aggira attorno ai seimila euro. Si tratta del secondo colpo consecutivo in città dopo il furto nel punto vendita Acqua e Sapone di via Di Vittorio.

Lo sfogo del titolare del tabacchi

Per Danilo Palmesi, titolare del tabacchi di via Frosinone, si tratta della terza “visita” nel giro di otto mesi. In precedenza, i malviventi avevano perforato la parete, ma non avevano potuto nulla. Si erano ritrovati uno scaffale a fare da muro. Ancor prima era stato scassinato il distributore automatico esterno. Per non parlare del fatto che anni addietro Palmesi fu anche vittima di una rapina. Restò ferito al volto nel tentativo di portare via il coltetto al ladro, che riusctì a portare via mille euro ma fu poi trovato e arrestato.

Il commerciante è ormai esasperato. Alle cinque di mattina si è nuovamente sfogato via social: «Scrivo questo post per ringraziare le "brave" persone che mi hanno regalato una notte insonne in giro per Ceccano con i carabinieri perché evidentemente non avevano altro da fare oltre un giro notturno nella mia tabaccheria. Andate a sudarvi il pane lavorando invece di rompere i cosiddetti alla gente onesta».