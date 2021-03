Francesco Polidori, arrestato il "signor Cepu": ai domiciliari per bancarotta fraudolenta

Francesco Polidori è agli arresti domiciliari e i finanzieri del nucleo speciale di Polizia Valutaria hanno sequestrato anche la sede dell'Università Telematica E-Campus. Il fondatore di Cepu è accusato dei reati di bancarotta fraudolenta, auto-riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Non è l'unico coinvolto nell'inchiesta della Procura di Roma, altre sei persone sono coinvolte.

Secondo gli inquirenti, Polidori avrebbe portato al fallimento due importanti società con un passivo di oltre 180 milioni di euro. Il meccanismo era semplice quanto articolato: sfruttava importanti marchi del comparto dei servizi di istruzione e formazione per non pagare le tasse. Tutto ciò avveniva attraverso la creazione di diverse società, tra cui una in Lussemburgo, dove venivano spostati gli immobili delle società fallite.

Ultimo aggiornamento: 12:29

