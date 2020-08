Cercatore di funghi disperso nei boschi della Carnia: frenetiche ricerche

PRATO CARNICO - Un uomo che stamani - 11 agosto - era uscito per andare a funghi non ha fatto rientro nella propria abitazione ed è scattato l'allarme. Le ricerche sono in corso a Prato Carnico (Udine) coordinate dai Carabinieri della Stazione di Comeglians.

Vi partecipano i Vigili del Fuoco, con le squadre Saf, e il personale del Cnsas Fvg. Ô in fase di allestimento l'Unità Avanzata di Comando Locale dei pompieri; la zona è stata sorvolata a lungo dall'elicottero Drago del Nucleo Volo di Venezia - che si è alternato con il velivolo della Protezione civile Fvg - e sono in arrivo le unità cinofile molecolari da Belluno.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

Ultimo aggiornamento: 16:51

