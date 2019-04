Cesena, va a casa della ex ma incontra il nuovo compagno: ucciso durante la lite in strada

Litiga con il nuovo compagno della ex fidanzata e viene ucciso. Succede a San Mauro Mare ( Cesena ), dove un uomo di 46 anni è morto durante una lite in strada a San Mauro Mare, nel Cesenate, con il nuovo compagno della ex fidanzata. Questi, un 44enne ora ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per le lesioni subite a sua volta nella colluttazione, è stato arrestato dai Carabinieri per omicidio preterintenzionale. È successo intorno a mezzanotte, a quanto pare tutto davanti alla donna, che ha chiamato i soccorsi. I due si sarebbero affrontati a mani nude.Il delitto, su cui sono in corso accertamenti dei militari della Compagnia di Cesenatico, sembra dunque maturato nel contesto di una relazione sentimentale finita due mesi fa. Una fine a cui la vittima, ex autotrasportatore originario di Venosa, nel Potentino e che viveva in provincia di Ravenna, non si era rassegnata. Ieri sera l'uomo è andato a casa della ex, 40 anni, e lì ha incontrato il nuovo compagno, un agente di commercio, anche lui del Ravennate. I due avrebbero iniziato a litigare. Prima in casa, poi hanno proseguito in strada, colpendosi a vicenda. A un certo punto il 46enne è caduto in terra e non si è più rialzato. Il 118, intervenuto nell'immediatezza così come i carabinieri, ha provato a rianimarlo, ma è stato inutile. La salma è a disposizione della Procura di Forlì, che probabilmente disporrà l'autopsia per chiarire le cause del decesso: bisognerà capire se sia morto direttamente per le percosse, in seguito a un malore durante la colluttazione oppure se, cadendo, abbia battuto la testa contro qualcosa. Sembra infatti che in quel tratto di strada ci fossero diversi oggetti e cianfrusaglie.