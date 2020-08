Arrestata la chef stellata Patrizia Di Benedetto: furto di energia elettrica per il suo ristorante «Bye bye blues»

Arrestata la chef stellata Patrizia Di Benedetto. La titolare del "Bye bye blues", uno dei ristoranti più conosciuti di Mondello, è stata arrestata e condannata ad un anno per furto di luce. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia che racconta come la chef sia stata colta in flagrante dai carabinieri con un magnete piazzato sul contatore Enel, escamotage per ridurre il conteggio dei consumi di energia elettrica, abbattendoli fino al 50 per cento e oltre.



È accaduto venerdì sera con Patrizia Di Benedetto condotta agli arresti domiciliari al termine della serata di lavoro presso il suo ristorante. La chef ha scelto di essere processata con il patteggiamento: si è avvalsa della facoltà di non rispondere. È stata condannata ad un anno, pena sospesa, e ora proseguiranno gli accertamenti per stabilire la reale entità del furto di energia. Il ristorante è regolarmente aperto.







Ultimo aggiornamento: 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA