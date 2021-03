Covid, viola la quarantena e va al supermercato: denunciato anziano

Ha detto ai carabinieri di essersi sbagliato nel contare i giorni e pensava che la quarantena fiduciaria fosse terminata, un anziano cittadino di Guardiagrele, in provincia di Chieti, fermato ieri davanti ad un supermercato del paese. Diverse persone lo hanno notato mentre si accingeva a fare la spesa e, sapendo che gli era stato imposto di stare a casa per aver avuto un contatto con positivi, hanno chiamato i carabinieri: l'uomo si è giustificato con i militari dicendo che pensava di poter uscire, quando invece da un controllo della documentazione, quel giorno era ancora compreso nel periodo di isolamento. Ai carabinieri non è rimasto che denunciarlo per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità: ora rischia fino a tre mesi di pena e una multa di euro 206.

Ultimo aggiornamento: 11:56

