Christian De Sica, ritrovata l'auto rubata a Roma: era in un garage a Tor Bella Monaca

Si è conclusa con una buona notizia la disavventura vissuta lo scorso martedì 18 luglio da Christian De Sica. L'auto rubata all'attore è stata infatti ritrovata. De Sica aveva parcheggiato la sua Fiat 500 all'esterno del teatro a Tor Bella Monaca, a Roma, ma all'uscita la macchina non c'era più.

De Sica e il furto dell'auto

La polizia di Roma Capitale con gli agenti del VI gruppo Torri dal mattino seguente si è messa sulle tracce del veicolo, battendo a tappeto tutta la zona, per poi ritrovarlo nei parcheggi sotterranei delle case di edilizia residenziale pubblica di largo Ferruccio Mengaroni. La macchina, che presentava danni riconducibili allo scasso, è stata così riconsegnata a Christian De Sica nel giro di poche ore dal furto. Indagini in corso per risalire al responsabile del gesto.