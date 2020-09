Aggredisce e deruba una donna all'ospedale: i medici bloccano la fuga, arrestato

CIVITANOVA - Entra in ospedale, ruba la borsa di un'impiegata e la aggredisce quando lei prova a riprendersela: tunisino irregolare di 48 anni arrestato in corsia a Civitanova dopo che alcuni medici ne hanno bloccato la fuga

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitanova ieri hanno tratto in arresto un cittadino tunisino che nella tarda mattinata, aggirandosi tra gli uffici e gli ambulatori al terzo piano dell’ospedale civile di Civitanova, era stato sorpreso dopo aver trafugato la borsa di una impiegata contenente i suoi effetti personali, i documenti e 150 euro in contanti.

E’ stata proprio la donna ad accorgersi della insolita presenza, l’uomo aveva attirato la sua attenzione soprattutto perché aveva notato che imbracciava la sua borsa mentre si allontanava verso il corridoio. Lo ha immediatamente raggiunto nel vano scala vicino l’ascensore e qui, nel vano tentativo di riprendersi il maltolto, è stata invece aggredita dal malintenzionato che voleva invece tenersi il bottino ed assicurarsi la fuga.

Provvidenziale l’intervento di alcuni medici che hanno bloccato il quarantottenne consegnandolo ai carabinieri.

L’impiegata ha denunciato i fatti, all’esito dei quali ha riportato lesioni al braccio ed al volto giudicate guaribili in otto giorni dai medici del pronto soccorso, mentre l’uomo è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di rapina impropria e tradotto presso il carcere di Ancona Montacuto.

