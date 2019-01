LEGGI ANCHE

Un senzatetto è stato trovato morto stamattina in un parco in piazza Lorenzo Lotto all'Ardeatina a Roma. Alcuni residenti della zona hanno notato il corpo riverso su una panchina e hanno chiamato il 118 che, a sua volta, ha allertato i carabinieri.I sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso mentre i militari della stazione San Sebastiano e del Nucleo operativo Eur sono intervenuti sul posto per i rilievi. Si tratta di un clochard polacco, aveva 50 anni. Dai primi accertamenti potrebbe essere morto per il freddo. La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Tor Vergata, a disposizione dell'autorità giudiziaria.