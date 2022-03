Draghi, il fratello Marcello ferito in un incidente a Roma: schianto con la moto al Flaminio

Serata di apprensione,quella di sabato,in casa Draghi.Il fratello del premier è rimasto coinvolto in un incidente stradale e trasportato in codice rosso all’UmbertoI. Tutta ancora da accertare la dinamica del sinistro avvenuto sabato alle ore 21 travialeTiziano e piazzale Manila. Marcello Draghi, classe 1952, viaggiava a bordo del suo Sh 150 quando per ragioni non ancora ben note si è scontrato con una Skoda. Nell’impatto ad avere la peggio è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati