Si rompe la condotta idrica principale, emergenza idrica per 39 Comuni del Chietino fino al 27 dicembre

Si rompe la condotta idrica principale ed è emergenza idrica per 39 Comuni del Chietino. L'emergenza idrica in 39 Comuni della provincia di Chieti nei giorni 26 e 27 dicembre per l'improvvisa rottura della condotta principale della Sasi Spa a Fara San Martino (Chieti) in località Macchie. La fornitura dell'acqua dovrà necessariamente essere sospesa dalle 14 del 26 dicembre fino al tardo pomeriggio del 27.

«Una situazione di difficoltà che purtroppo non è possibile evitare - fa sapere in una nota l'ente acquedottistico Sasi di Lanciano. I dipendenti sono consapevoli delle criticità che saranno costretti ad affrontare i cittadini di numerose località e assicurano che faranno tutto il possibile per ripristinare una condizione di normalità entro i termini ipotizzati».

I Comuni interessati dalla chiusura sono Altino, Archi, Atessa, Arielli, Canosa Sannita, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Fara San martino, Fossacesia, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lanciano, Monteodorisio, Mozzagrogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Rocca San Giovanni, San Buono, San Salvo, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito, Scerni, Tollo, Vacri, Vasto, Villalfonsina, Villamagna. Per garantire l'approvvigionamento per eventuali forniture di soccorso (Ospedali, Vigili del Fuoco, e di altro genere) Sasi comunica la posizione di due punti di prelievo: a San Salvo, in via Vasco de Gama, e a Lanciano in località Marcianese al serbatoio denominato Passaggio a Livello per mezzi muniti di motopompe.

Ultimo aggiornamento: 15:07

