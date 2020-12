Conte in diretta presenta il decreto Natale: «Stretta necessaria. Ristori per 645 milioni»

Giuseppe Conte da Palazzo Chigi illustra le nuove misure anti-Covid per le festività natalizie. «La situazione rimane difficile, si teme impennata dei contagi nel periodo natalizio», esordisce. «Il Cts - sottolinea - ha espresso forte preoccupazione per gli assembramenti e la comprensibile voglia di convivialità e socialità».Quella che presenta il premier è la stretta annunciata: zona rossa i giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 3, 5 e 6 gennaio. Zona arancione gli altri giorni.

«È una decisione non facile, sofferta: dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie per cautelarci meglio anche in vista della ripresa delle attività di gennaio», dice Conte che annuncia anche ristori immediati per bar e ristoranti che saranno costretti a rimanere chiusi. «Abbiamo davanti la fine di questo incubo - aggiunge - ci avviamo pur con misure restrittive al vaccine day del 27 dicembre in Italia e un primo gruppo di Paesi europei. Non risolveremo il problema il 27 dicembre. Interverremo con un piano vaccinale che abbiamo già anticipato: dobbiamo trovare in questa certezza la forza di chiudere questo brutto capitolo insieme». ​

Zona rossa e zona arancione

Dal 24 dicembre al 6 gennaio «si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute - spiega - È possibile ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni. È una misura che abbiamo pensato per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo». «Fino alle 22 sono possibili le funzioni religiose».

«L'intero territorio nazionale sarà zona arancione il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune senza giustificarne il motivo. Per venire incontro a comuni fino a 5000 abitanti fino a 30 km ma non nei capoluoghi di provincia. Rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio. I negozi saranno aperti fino alle 21».

Ristori

«Siamo al fianco» degli operatori che saranno coinvolti da queste misure. «Abbiamo sospeso contributi e tributi per coloro che hanno perdite. Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato. Questo decreto dispone subito un ristoro di 645 milioni per i ristoranti e bar». «Con il nuovo dl ristori di gennaio - annuncia - provvederemo a compensare delle perdite anche gli altri operatori» oltre ai ristoranti e bar «e creeremo delle misure perequative».

Il vaccino

Quanto al vaccino anti-Covid che debuitterà in Italia il 27 dicembre, il premier ribadisce: «Non prevediamo l'obbligatorietà: lo offriamo facoltativamente ma abbiamo già iniziato a promuovere una campagna per spiegare a tutti che il vaccino sarà testato dalle istituzioni più accreditate in Europa e sarà sicuro. Sarà offerto a tutti e speriamo che tutti si predispongano ad accogliere questo trattamento».

Il cashback

Conte cita anche il cashback, respingendo al mittente le critiche per gli assembramenti visti nei giorni scorsi nei negozi: «Il Cashback - dice - non è amico degli assembramenti ma amica dei cittadini ed aiuta i cittadini anche in questo difficile momento».

