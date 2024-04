Wizz Air, matrimonio a bordo dell'aereo: una coppia italiana si sposa sul volo Milano-Madrid

Ivano e Federica sono una coppia di Novara e hanno deciso di celebrare il loro amore sulla tratta del volo Wizz Air tra Milano e Madrid. Cerimonia, torta e prosecco per tutti i 200 passeggeri, di cui 50 tra amici e parenti della coppia.

I due sono stati i vincitori del contest «Wizziamoci in volo» lanciato da Wizz Air lo scorso mese. Un momento indimenticabile per la compagnia aerea e per la fortunata coppia vincitrice che ha attirato l'attenzione tra 60 candidature.

Ivano ha effettuato la proposta di matrimonio proprio a bordo di un volo Wizz Air lo scorso anno. Questo particolare li ha resi la coppia perfetta per simboleggiare il connubio tra amore e avventura. Entrambi appassionati di arte, viaggi e moto, Ivano e Giulia rappresentano l'anima avventurosa e spensierata che caratterizza il concetto di «Wizziamoci in volo».

La loro storia è un insieme di passioni condivise, scherzi, risate e imprevedibilità, il tutto contornato dalla musica, essendo entrambi musicisti. La musica è stata grande protagonista anche grazie a un concerto col sassofono improvvisato da uno degli invitati, accompagnato dal canto dei figli di Ivano.

«Abbiamo molto in comune: la passione per l’arte, la lettura, la moto, i viaggi....e la tendenza ad essere un po' matti! Siamo sempre in viaggio, sempre in movimento, amiamo le avventure e scoprire il mondo! Siamo atipici e imprevedibili, soprattutto Ivano. Le nostre giornate non sono mai uguali e non sappiamo cosa sia la noia: amiamo vivere ogni singolo giorno con l'intensità di un giorno speciale» ha raccontato la novella sposa Federica.

La cerimonia si è tenuta questa mattina a bordo del volo Wizz Air con prosecco e torta color rosa, insieme al capitano del volo. Dopo l'atterraggio, gli invitati sono stati accompagnati al Parco El Retiro di Madrid, dove hanno partecipato a una visita turistica di tre ore.

La famiglia della coppia tornerà a casa con il volo serale, portando con sé ricordi indelebili di questa giornata straordinaria, mentre Ivano e Federica avranno a disposizione una piccola luna di miele di 3 giorni offerta da Wizz Air.