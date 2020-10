Muore di Covid ex vicesindaco di Corciano

CORCIANO - Il Corinavirus ha ucciso Sabrina Caselli, vicesindaco nella prima giunta Betti. Da qualche giorno era ricoverata in terapia intensiva. La notizia delle morte di Caselli l'ha data lo stesso sindaco di Corciano, Cristian Betti. «Non riesco davvero ancora a capacitarmi. Sono sinceramente provato ed addolorato. Sabrina- ricorda Betti- è stata una donna davvero speciale. Brillante, solare, umana, generosa, sensibile. Bravissima ed insostituibile sia come educatrice che come membro dell'Amministrazione Comunale». Sabrina Caselli è stata vicesindaco e assessore alle politiche sociali nella prima Giunta Betti dal 2013 – 2018. Aveva 64 anni e da poco era andata in pensione dal mondo della scuola. Sabrina Caselli dal 1995 al 1999 è stata consigliere di minoranza con Partito della Rifondazione Comunista, dal 1999 al 2004 consigliere di maggioranza con Corciano Democratica esponente del Psi, 2004 al 2009 assessore e dal 2009 al 2018 vicesindaco (con deleghe alla Coesione sociale).

Ultimo aggiornamento: 11:54

