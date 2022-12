Roma, corruzione: due avvocati agli arresti domiciliari e interdittiva per un magistrato

Due avvocati agli arresti domiciliari e tre misure interdittive nei confronti di un magistrato amministrativo, di un avvocato e di un commissario ad acta. È quanto disposto da un'ordinanza del gip di Roma eseguita dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo della Capitale. L'indagine, diretta dalla Procura, ha portato all'emanazione dell'ordinanza per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e di corruzione in atti giudiziari. Risultato di intercettazioni telefoniche e ambientali nonché analisi documentali sono la provvista probatoria su cui si fonda il provvedimento cautelare.

Codice degli Appalti, Salvini: Meno corruzione con procedure più snelle

Nell'ambito dell'inchiesta il gip ha disposto la sospensione dell'esercizio di pubblico ufficio per un anno nei confronti di Gaia Checcucci, commissario ad acta presso la provincia di Imperia per le funzioni di Ente di governo dell'Ato Ovest per il servizio idrico integrato. Stessa misura per Maria Silvestro Russo, magistrato del Consiglio di Stato e dallo scorso febbraio presidente della Terza sezione del Tar del Lazio mentre per l'avvocato Gianmaria Covino il gip ha disposto la sospensione dall'esercizio della professione della durata di un anno. Fra le accuse, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, Checcucci «in accordo con Sicco, che svolgeva funzione di intermediario degli accordi illeciti e riscuoteva parte del prezzo del reato» avrebbe conferito, «in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica amministrazione, plurimi incarichi legali e di consulenza allo studio Tedeschini».