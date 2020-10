Covid, i contagi a scuola. Azzolina: «Positivi 1.492 studenti, 349 prof e 116 non docenti»

Contagi a scuola. Dall'avvio delle lezioni gli studenti positivi in Italia sono 1492. Il personale docente che risulta contagiato è pari a 349 persone positive, sono 116 i casi di positivi tra il personale non docente: per gli studenti la percentuale è dello 0,021% .

I dati si evincono sulla base delle percentuali del contagio nelle scuole che ha reso noti la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina al termine dell'incontro con il Cts e l'Iss.

