Fidanzati contagiati dal Covid: lui si salva, lei muore a 63 anni

Coppia positiva al Covid: lei muore, lui si salva. Si è spenta a 63 anni Elena Chtcherina, di origini russe ma residente a Portogruaro, mentre si è fortunatamente salvato il marito Giancarlo Pippo. La coppia nel periodo di Natale ha contratto il Covid e la situazione è subito precipitata. Ad avere la peggio è stata la donna per la quale si è reso necessario il ricovero in ospedale. Sofferente per altre malattie, purtroppo il micidiale virus...

