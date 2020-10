Covid, Cts: «Serve nuova stretta su cerimonie e movida, presenze contingentate»

Covid, stretta sulla misure anti pandemia: verso un nuovo contingentamento delle presenze alle feste private e in occasione di eventi e cerimonie. È una delle indicazioni del Cts - che governo potrebbe prendere in considerazione - in merito alle misure anti contagio previste dal prossimo Dpcm, che sarà varato mercoledì prossimo.

Stretta anti pandemia

A quanto si apprende la linea del Cts, per allontanare un aumento significativo del contagio e la necessità di un lockdown generale, sarebbe quella di una restrizione progressiva delle misure nella stagione autunnale: a cominciare da una stretta sulla movida agli orari anticipati di chiusure dei locali sino ad un aumento significativo dei controlli, oltre all'obbligo di mascherina all'aperto.

