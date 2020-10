Covid, Locatelli: «Non ci sono minimamente le condizioni per un lockdown totale»

Covid, arrivano parole che rassicurano. «Voglio essere razionalmente rassicurante: non ci sono minimamente le condizioni per ipotizzare un lockdown totale»: il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli lo ha sottolineato in una intervista all'Eco di Bergamo. «Adesso - ha aggiunto - c'è un Paese preparato da tantissimi punti di vista e che riscuote consensi, per non dire ammirazione, da altre realtà europee che ci prendono a modello».

Detto questo, «nella fase in cui siamo vanno considerate tutte le misure che hanno un impatto limitato sulla vita di tutti i giorni. Questi provvedimenti vanno seriamente considerati». «Quello che decidono le Regioni ha una sua logica se ha senso nel maggior rigore» e quindi sull'obbligo della mascherina all'aperto «personalmente sono orientato in questa direzione».



Ultimo aggiornamento: 15:44

