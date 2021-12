Covid, donna incinta non vaccinata finisce in terapia intensiva e si pente: «Fatelo anche in gravidanza»

«Per un po' sono stata contraria al vaccino, ma ora non ho dubbi: vaccinatevi, anche se siete in gravidanza». È l'appello rivolto da una donna altoatesina, incinta e non vaccinata, finita in terapia intensiva per il Covid.

Genevieve, questo il nome della donna, è una dei protagonisti dei reportage di Andrea Pizzini, videomaker altoatesino che da qualche tempo documenta la vita nei reparti Covid. La donna, in attesa di una bambina, ora sta meglio anche se necessita ancora dell'ossigeno. «Il momento più brutto - racconta - è stato martedì scorso quando non riuscivo più ad alzarmi, neanche per andare in bagno. Ero sempre sul divano e non riuscivo a fare nulla».

La donna confessa di aver temuto per la bambina che porta in pancia. «L'ho desiderata tanto e non mi sarei mai perdonata se fosse successo qualcosa». La paziente racconta a Pizzini di essere stata «un pò contro i vaccini», dopo questa esperienza rivolge invece un appello a farsi vaccinare, soprattutto le future mamme, «perché hai una vita dentro di te e sarebbe egoista» non farlo.

«Non voglio mai più vedere mia figlia di 9 anni piangere per me, fa male vederla così», racconta. Alla domanda di una infermiera come si chiamerà la bimba che porta in grembo risponde «Lily Anne».