Covid, l'ordinanza antifumo del sindaco di Ripi: «Con la sigaretta a tre metri dagli altri»

L'emergenza sanitaria legata al Covid ha cambiato tanti comportamenti quotidiani, chissà che non ci riesca anche con uno dei più incorreggibili: il fumo. Ci prova il Pietro Sementilli, sindaco di Ripi, piccolo paese del provincia di Frosinone, già da una settimana in zona rossa, che in questi giorni ha emanato un'ordinanza in cui vieta, fino al 6 aprile, «di fumare anche con "dispositivi elettronici" nel raggio di 15 metri dalla segnaletica verticale che indica le fermate del trasporto pubblico o alla medesima distanza dagli ingressi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado inclusi i servizi per l'infanzia, qualora in tali spazi siano presenti altre persone».

Le persone che fumano, scrive il sindaco nell'ordinanza, potrebbero aumentare i rischi di diffusione del virus dovendo rimuovere o abbassare la mascherina.

Su tutto il territorio comunale, quindi, ci sarà l'obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 3 metri tra il fumatore e ogni altra persona presente. E per chi non rispetta i divieti sono previste sanzioni da 400 a 3mila euro.

