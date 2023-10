Crolla il tetto di una casa, morto un 17enne: «Forse girava video per i social». Il dramma davanti agli amici

Un ragazzo di 17 anni è morto oggi pomeriggio nel pisano nel crollo del tetto di un edificio abbandonato, dove si trovava per giocare in compagnia degli amici, forse per qualche gioco legato a foto e video fatti per postarli sui social. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli carabinieri intervenuti sul posto. L'incidente è avvenuto a Fornacette (Pisa).

Forse un gioco legato ai social

Secondo quanto appreso, il gruppo di ragazzi era all'interno di un casolare per giocare quando improvvisamente sarebbe ceduta la copertura sotto la quale è rimasto schiacciato l'adolescente.



La vittima è un ragazzo italiano residente nella zona di Calcinaia. Al momento del crollo nel casolare era presente un gruppo di sette giovani, tra cui il fratello della vittima. A dare l'allarme sono stati gli stessi ragazzi. L'edificio è abbandonato da tempo.



I carabinieri stanno ancora ascoltando i testimoni. Tra i ragazzi nell'edificio abbandonato, c'era il 17enne che è precipitato per il parziale crollo del tetto della casa abbandonata. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, in via delle Case Bianche, nel comune di Calcinaia, per un soccorso a persona, ma dalle macerie hanno estratto il cadavere. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.45.