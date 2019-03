Dà fuoco all'ex e fugge, arrestato in una pizzeria a Reggio Calabria

Mercoledì 13 Marzo 2019, 22:18 - Ultimo aggiornamento: 14 Marzo, 00:09

È stato arrestato questa sera a Reggio Calabria dalla Polizia Ciro Russo, di 42 anni, l'uomo di Ercolano (Napoli) che ieri aveva tentato di uccidere l'ex moglie, Maria Antonietta Rositani, anche lei 42enne, dandole fuoco, dopo averle cosparso addosso del liquido infiammabile, mentre la donna era in auto. Russo é stato bloccato nei pressi di una pizzeria dagli agenti della Squadra Mobile reggina e del Servizio centrale operativo.Agli arresti domiciliari presso i suoi familiari a Ercolano, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, era evaso per raggiungere l'ex e vendicarsi.ha mostrato i post di Russo suin cui paradossalmente si legge: «Chi ama non fa del male».«Lo so che farai fatica a credermi ma di me non devi avere più paura non devi temere più niente», si legge ancora nei post dedicati all'ex del mese di gennaio. Il 42enne ha aggredito Maria Antonietta in strada avvicinandosi alla sua vettura. La donna a quel punto ha tentato di fuggire ma, nella concitazione del momento, è finita con l'auto contro un muro. L'uomo, a quel punto, ha gettato liquido infiammabile all'interno del mezzo ed ha appiccato il fuoco, dandosi poi alla fuga sulla Hyundai i30 di colore grigio scuro con cui era arrivato da Ercolano. La macchina è stata ritrovata nel pieno centro di Reggio Calabria.Subito soccorsa dai presenti, la donna è stata portata aglicon gravi ustioni. Resta in prognosi riservata, ma ha voluto fare un esposto. Nel frattempo le forze dell'ordine avevano già diffuso la descrizione dell'uomo per facilitare le ricerche. Russo è stato individuato e arrestato questa sera dalla polizia nei pressi di una pizzeria.