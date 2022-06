Incidente a Castiglione della Pescaia, il campione di beach tennis Damiano Rosichini tra i feriti gravi: è in rianimazione

Incidente tra due auto la scorsa notte a Castiglione della Pescaia (Grosseto). Tra i quattro feriti c'è Damiano Rosichini, 19 anni, atleta azzurro che l'ottobre scorso in Brasile ha vinto il campionato mondiale di beach tennis under 18 a squadre. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena dove è ricoverato in rianimazione. Nello stesso reparto si trova anche un diciottenne che viaggiava nella stessa auto di Rosichini e a sua volta portato con elisoccorso alle Scotte.

Con loro in auto altri due diciannovenni, portati in codice giallo all'ospedale di Grosseto: uno dei due è stato poi trasferito in giornata a Siena. Illesi i due occupanti, entrambi 24 anni, che viaggiavano sull'altra auto: il conducente è risultato positivo all'alcol test. L'incidente è avvenuto alle 4.30 lungo la strada provinciale 3 di Castiglione della Pescaia in direzione Macchia Scandona. Riguardo alla dinamica tra le ipotesi al vaglio c'è che l'auto con i quattro feriti a bordo, potrebbe aver fatto inversione a "U" venendo urtata dall'auto condotta dal 24enne che sopraggiungeva.