Daniele De Martino e la dedica al figlio di un boss morto: l'avviso del questore al cantante neomelodico

Daniele De Martino, il cantante neomelodico vicino ad ambienti malavitosi, ha ricevuto un avviso orale dalla questura di Palermo. Di recente De Martino è tornato alla ribalta nelle cronache locali e nazionali per gli insulti pubblicati sui suoi profili social verso il cronista di Repubblica, Salvo Palazzolo e lo scorso maggio aveva anche pubblicato un brano musicale contro i pentiti, capace di registrare migliaia di visualizzazioni su YouTube.

Chi è Daniele De Martino?

Daniele De Martino, neomelodico 26enne palermitano, è molto famoso sia a Napoli che in Sicilia. Sin da piccolo De Martino si esibiva per strada insieme ad un gruppo di amici fin quando non venne notato dal cantante catanese Gianni Vezzosi che lo invitò ad aprire uno dei suoi concerti nella città di Catania. Da qui in poi arriva il grande successo per De Martino che negli ultimi anni è diventato uno dei neomelodici più famosi e più attivi sui social.

La condanna

Gli investigatori hanno voluto sottolineare i comportamenti del cantante che ha pubblicato alcuni selfie che lo immortalano in atteggiamenti confidenziali con esponenti di famiglie di Cosa Nostra: «Con il suo comportamento ha messo in pericolo la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica» si legge nella nota della Questura, che continua dicendo che i messaggi di De Martino nelle sue canzoni «contengono gravi espressioni visive e verbali che implicano un'istigazione alla violenza, un'esaltazione delle gravi azioni antigiuridiche connesse alla criminalità organizzata, un'accettazione e condivisione di comportamenti e azioni contrari ai valori morali della società civile e lesive delle Istituzioni dello Stato». Il questore ha invitato così il neomelodico a modificare il proprio comportamento sociale nel rispetto della legge a tutela della sicurezza pubblica.

