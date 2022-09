Quel concerto «non s'ha da fare». Il neomelodico Niko Pandetta non può esibirsi nel parcheggio del bar di Rocca Cencia che lo aveva ingaggiato. Il Municipio VI, sulla base delle indicazioni della Questura, ha vietato la manifestazione canora annunciata per il 17 settembre. Il motivo? «Potrebbe avere ripercussioni di ordine e sicurezza pubblica». Insomma c'è il rischio di disordini.

Il divieto è contenuto in un'ordinanza del Municipio VI. Provvedimento in cui si spiegano i motivi del diniego dell'autorizzazione per il concerto che doveva tenersi nell'area parcheggio di pertinenza di un bar in via di Rocca Cencia. Le esibizioni di Pandetta, già anche nel recente passato sono stati vietati altrove. Una nota della Questura di Roma, informa infatti il Municipio che nei confronti del neomelodico catanese pende una «proposta di sorveglianza speciale» emessa dalla polizia di Catania e che «nel 2018 lo stesso veniva trovato in compagnia di alcuni soggetti pregiudicati in zona Tor Bella Monaca tra i quali uno con cattura in atto emessa dal Gruppo Carabinieri di Frascati». Già a luglio del 2021, ricorda il Municipio, il prefetto di Latina aveva impedito una manifestazione che prevedeva la presenza di Pandetta.

Non solo: «La Questura di Roma ha infine rilevato che taluni testi della rassegna canora in questione - argomenta l'ordinanza - in passato hanno perfezionato ipotesi di reato, tanto da essere motivo di divieto preventivo da parte delle autorità competenti». Ergo, si evince «la necessità di evitare lo svolgimento del concerto» visto che «potrebbe avere ripercussioni di ordine e sicurezza pubblica». Quindi, niente concerto.