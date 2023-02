Daniele Scardina, pugile in coma dopo un colpo subito in allenamento: operato d'urgenza alla testa

Dramma Daniele Scardina. King Toretto è in gravi condizioni, operato urgentemente dopo un colpo subito in allenamento. Si è accasciato e si è sentito male. È stato trasportato all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è nato e dove abita, e dove è stato operato d’urgenza alla testa perché le condizioni sono apparse subito gravi. Si stava sopponendo a una sessione di guanti, in vista del match di debutto nei mediomassimi in programma venerdì 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano, quando improvvisamente è stato colpito dallo sparring.

Scardina in coma: operato dopo un colpo alla testa

Momento drammatico per il 30enne pugile star di Rozzano, nel milanese, già fidanzato di Diletta Leotta, che non combatte dal k.o. subito ad opera del romano Giovanni De Carolis, sempre a Milano, da quasi un anno (era il 13 maggio 2022). Un match della categoria dei pesi medi che aveva riempito il Palalido. Scardina è un pugile molto popolare, anche per le sue amicizie con cantanti e personaggi dello spettacolo. Ha fatto partecipato al programma televisivo di Rai 1 “Ballando con le stelle”, in cui è arrivato quarto ed ha vinto il premio emozionale e quello tecnico.

Chi è Daniele Scardina

La sua carriera pugilistica, nei pesi supermedi, è iniziata nel settembre 2015 in Repubblica Dominicana, dove ha sostenuto sette incontri. Ha combattuto anche ad Haiti, tre volte negli stati Uniti, dove ha vissuto. A Miami, si è allenato con Dino Spencer nella palestra 5th St Gym, famosa palestra in cui si è allenato anche Muhammad Ali. Dopo la sconfitta con De Carolis, ha rifiutato la rivincita e ha avuto problemi con il peso, per questo ha cambiato categoria. Si è trasferito per un periodo in Inghilterra e finalmente sembrava sulla via del recupero al punto da prepararsi per questo rientro nella sua Milano. Adesso combatte per il match più importante: quello della vita.