Denise Pipitone, Olesya Rostova non è la piccola scomparsa? L'avvocato di Piera Maggio: «Ricostruzioni fantasiose»

Olesya Rostova non è Denise Pipitone? L'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la madre della bimba scomparsa in Sicilia a Mazara del Vallo nel settembre 2004 avrebbe detto «Olesya Rostova non è la piccola scomparsa», riporta Fanpage.it, facendo quindi svanire le speranze della famiglia e della mamma, che mai ha smesso di cercare sua figlia negli ultimi 17 anni e che per qualche giorno ha confidato in un finale diverso da quelli degli avvistamenti nel corso di tutti questi anni. Poi, però, la smentita a mezzo Ansa.

L'avvocato Frazzitta: « Ricostruzioni fantasiose »

«Leggo sui social ricostruzioni fantasiose e mie presunte dichiarazioni. Ribadisco di essermi limitato a trasmettere alla Procura di Marsala l'esito della documentazione scientifica che mi è stata inviata ieri e di non avere fatto alcun anticipazione circa l'esito degli esami sulla ragazza che sarà reso noto nel corso della trasmissione di stasera sulla tv russa». Lo afferma l'avvocato Giacomo Frazzitta, che assiste i genitori di Denise Pipitone, commentando indiscrezioni secondo le quali il legale avrebbe dichiarato che gli esami su Olesya, la ragazza russa protagonista di un talk show della tv russa, escluderebbero con certezza che si tratti della bimba scomparsa a Mazara del Vallo.

La vicenda

Marzo 2005 - Una bambina vista a Milano con alcuni nomadi sembra somigliare a Denise, ma l'esame del Dna dà esito negativo. La madre aveva comunque capito in un incontro nella caserma di Abbiategrasso che non si trattava di sua figlia. Nel corso degli anni ci sono state diverse segnalazioni, nessuna di queste poi rivelatasi veritiera: in Tunisia nel 2005, a Molfetta nel 2007. Poi anche un messaggio su Facebook nel 2015 recapitato a Piera Maggio 2015: una ragazzina le scrive “sono Denise, mamma” ma anche questa si rivela una falsa pista.

Dicembre 2014 - Fin da subito la madre aveva confessato che Denise non era la figlia del marito ma di Pietro Pulizzi, con cui aveva avuto una relazione extra-coniugale. Nel 2014 la Procura di Marsala apre un’inchiesta per omicidio in seguito all’acquisizione di un'intercettazione ambientale. Jessica Pulizzi, figlia di Pietro (e sorellastra di Denise) all’epoca 14enne, venne accusata di aver fatto rapire Denise per motivi di gelosia. A tradirla alcune cimici istallate nella sua abitazione. «Io a casa ci ’a purtai», disse alla madre che le chiedeva dov’era il 1 settembre, quando scomparve Denise.

Settembre 2017 - Diventa definitiva l’assoluzione di Jessica. La ragazzina, coinvolta nell’inchiesta a 17 anni, fu indagata e processata. L’ipotesi fu quella che Jessica avesse materialmente rapito Denise per poi consegnarla a un gruppo di nomadi che conosceva. Per lei furono richiesti 15 anni di carcere, ma dopo diversi anni di indagini e processi Jessica fu assolta per mancanza di prove e per non aver commesso il fatto. Un secondo imputato, il fidanzato di Jessica, l’italo-tunisino Gaspare Chaleb, era accusato di false dichiarazioni al pm, ma il reato è stato prescritto. Anche la madre della Pulizzi era stata indagata e archiviata.

Aprile 2021 - L'ultima pista: a Mosca una ragazza che sembra somigliare a Piera Maggio cerca in tv la madre raccontando di esser stata rapita da bambina. Fino al test di oggi che chiude la vicenda.